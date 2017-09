Daniel Craig rääkis pärast 2015. aastal linastunud Bondi-filmi „Spectre“, et tal on Bondi kehastamisest kõrini. Kui ajaleht Time Out mehelt küsis, kas ta võtab osa ka järgmisest filmist, vastas Craig:

Näitlejad on tegelikult täiesti tavalised inimesed. Nad teevad vigu ning muudavad oma meelt, nagu me kõik. Sageli ütlevad näitlejad ka mõne oma rolli kohta sapiseid sõnu, kuid naasevad järjefilmides, et enese poolt vihatud tegelaskujusid taas kehastada. Irooniline, aga mis teha, töö on selline!

„Nüüd? Ma pigem lõhuks selle klaasi ja tõmbaks kildudega oma veenid läbi. Ei, mitte praegu. Üldsegi mitte. See on okei, ma olen sellest üle saanud ja kõik, mis ma teha tahan, on lihtsalt edasi liikuda.“

Pärast aasta aega kestnud spekulatsioone kinnitas Craig lõpuks, et naaseb superagendina ka 25. filmi. Muidugi tundis mees olukorra pärast piinlikkust.

„Ei ole mõtet leida vabandusi, kaks päeva pärast viimase filmi võtteid läksin ma otse intervjuule ja keegi küsis, kas ma oleksin nõus tegema veel ühe Bondi filmi. Ma vastasin ei, kuid selle asemel, et midagi stiilset ja heasüdamlikku öelda, andsin ma väga lolli vastuse.“

2) Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow filmis "Raudmees 3" (Reuters / Scanpix)

Paltrow mängis „Raudmehe“ filmides Pepper Pottsi, Raudmehe armastavat assistenti. Kuid naine ise oma tegelaskuju lõpuks enam väga ei armastanud.

„Ma arvan, et mulle ei meeldi ta enam,“ ütles Paltrow, kelle karakter puudus Marveli filmidest „Avengers: Age of Ultron“ ning „Captain America: Civil War“.

Kuid lõpuks oli Paltrow kangelasfilmis jälle tagasi, võttes osa filmidest „Spider-Man: Homecoming“ ja „Avengers 4“. Naine sai filmides isegi püssi paugutada. Kuidas režissöörid naise oma rolli jälle armastama panid, on saladuseks siiani.

3) Robert Pattinson

Robert Pattinson filmis "Videvik" (Reuters / Scanpix)

Robert Pattinson on mees, kes arvatavasti sallib kõigist kõige vähem „Videviku“ saaga filme. Mees on tunnistanud, et ta tõepoolest vihkab südamest nii oma tegelaskuju Edward Cullenit, kui ka kogu filmisarja.

2008. aastal rääkis ta, et kui ta Edwardi rolli stsenaariumi kätte sai, hakkas ta seda tegelaskuju koheselt jälestama, seetõttu mängiski ta teismelist vampiiri ennastvihkava ja maniakaalse-depressiivsena.

Kuid Pattinson oli lepinguga seotud ning pidi seega mängima Edwardit kõigis viies filmis. Kindlasti oleks mees tahtnud juba pärast esimese filmi linastumist vampiirisaaga selja taha jätta. Nüüd teebki Pattinson põhiliselt koostööd väiksemate filmitegijatega, et saada eemale „Videviku“-maaniast ja selga kukkunud kuulsusest.

4) Harrison Ford

Harrison Ford "Tähesõdades" (Reuters / Scanpix)

Fordi suhe „Tähesõdade“ karakteri Han Sologa on üpriski keeruline. Mees tunnistas, et ta soovis Captain Solo karakteri surma pärast „Tähesõdade“ kolmandat filmi.

Kuid mehe soov ei täitunud ning ta kutsuti tagasi koos teiste kaasstaaridega, et viimast korda tähtede vahel sõdida filmis „Star Wars: The Force Awakens“. Küll aga täitus Fordi soov Solo manalateele mineku osas just seal filmis.

5) Ryan Reynolds

Ryan Ryenolds (Reuters / Scanpix)

Ryan Reynoldsi läbilöömisfilmiks oli kahtlemata „Deadpool“. Tegelikkuses armastas mees seda tegelaskuju, kuid ta oli pahane, et filmistuudio seda karakterit solkima hakkas.

Reynolds pandi kentsakasse olukorda, kuna tema karakter Deadpool ehk Wade Wilson taheti sisse kirjutada filmi „X-Men Origins: Wolverine“. Kahjuks aga muudeti Deadpooli karakterit antud filmi jaoks viisil, mis Reynoldsile ei meeldinud.

„See oli väga frustreeriv kogemus. Ma olin juba „Deadpooli“ filmiga seotud ning meil ei olnud tol hetkel veel stsenaariumit valmis kirjutatud. Siis tuli „Wolverine“ film ning mulle öeldi lihtsalt, et: mängi selles filmis Deadpooli, või me leiame kellegi teise, kes teda mängiks. Ma lihtsalt ütlesin, et okei, ma teen seda, aga see on Deadpooli valeversioon,“ rääkis mees juhtunust.

Ryan Reynolds, Deadpool (Reuters / Scanpix)

Seega pidigi mees ise antud filmi tarbeks omale stsenaariumi kirjutama, kuna algses stsenaariumis oli lihtsalt kirjas: „Wade Wilson tuleb stseeni ja räägib väga kiiresti.“

„Ma mõtlesin, et mida kuradit, mida ma sellega nüüd peale hakkan?“ ütles Reynolds.