Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri teatel leidis Raplamaal aset tapmine, kus joomapeo käigus pussitati keskealine naisterahvas surnuks.

Laupäeval, 9. septembril sai politsei teate, et Raikküla vallas Raela külas ühise alkoholitarbimise käigus tekkinud peretüli ajal lõi 47-aastane mees 51-aastast naist noaga, mille tagajärjel naine suri.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles Õhtulehele, et mees on võetud vahi alla ja alustatud on kriminaalmenetlust.