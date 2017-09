Usutakse, et Šotimaal Lanarkshire'is asuval St Mary kalmistul on ühishaud, kuhu on maetud sadade laste surnukehad.

Tegemist on lastega, kes kõik olid katoliku nunnade poolt juhitud hooldekodu kasvandikud, vahendab BBC. Arvatakse, et ühishauda on maetud vähemalt 400 last. Püha Vincent de Pauli õed, kes lastekodu pidasid, on keeldunud asja kommenteerimast.

Kahtlused ilmnesid kui BBC programm File on 4 koostöös Sunday Postiga keskendus Smyllum Parki lastekodule Lanarkshire'is. Jõuti järeldusele, et aastail 1864 kuni 1981, mil asutus avatud oli, suri seal 402 last. Orbudekodusse sattusid need, kes olid jäänud ilma vanematest ning need, kelle pered olid purunenud. Ühtekokku võeti pikkade aastate jooksul enda hoole alla 11 600 last.

Surnuaial on küll hauakivid siit ilmast lahkunud töötajatele, kuid mitte ühelegi lapsele.

Endine peaminister Jack McConnell ütles Sunday Postile, et on südantlõhestav avastada, et nii palju lapsi on maetud nendesse tähistamata haudadesse. „Pärast nii paljusid vaikuseaastaid me peame teadma, mis seal juhtus,“ ütles McConnell.

Smyllum Parki orbudekodu on seoses laste väärkohtlemisega uurimise all olnud juba mitmeid aastaid. Käesoleva aasta juunis teatas nunnade esindaja, et uurimine ei tuvastanud märke laste väärkohtlemisest.

Järgmine istung peetakse novembris, kus keskendutakse lisaks käesolevale ka Rutherglenis asunud lastekodule, mida juhtisid samuti püha Vincent de Pauli õed.