Paljud Tallinnas auto ja ühistranspordiga liiklejad on nördinud tänavuse sügisjooksu liikluskorralduse ja puuduliku teavituse pärast. Autojuhid ekslesid autodega tupikuteks muudetud tänavatel ja ka liikluskorraldajad ei osanud neid aidata. Teised linlased ootasid nõutult peatustes tramme ja busse. Jooksu korraldaja vabandab inimeste ees tekkinud ebamugavuste pärast.

SEB Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik ütles Õhtulehele, et viimasel hetkel lisandunud täiendavad turvalisusenõuded panid korraldajad sundseisu ja ei jätnud sõidukitega liiklejate ümbersuunamiseks suuri võimalusi.

„Mõistetavalt põhjustas see palju segadust ja rahulolematust. Seda eriti Põhja-Tallinnas ja Kalamaja ümbruses. Korraldajate poolt vabandame kõigi ees ja palume mõista, et politsei poolt kehtestatud liiklusreeglid ja turvalisusnõuded on täitmiseks kõigile, nii ka korraldajatele,“ toob ta oma vabandused.