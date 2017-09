Kõhedusttekitav uus müstiline põnevusseriaal „Merivälja“ toob ekraanile Andrus Vaariku ja Olav Osolini.

Meriväljale hooldajaks tulnud Karin on väga üllatunud kui saab aru, et ratastoolis olev Julius palub just tema abi kohalike saladuste lahendamiseks. Kes ja miks on asunud siinseid elanikke kummaliste telefonikõnedega šantažeerima ja kuidas on see kõik seotud Meriväljalt vene aja lõpul leitud salapärase objektiga? Ühe konflikti järel vallanduvad aga noores tüdrukus võimed, mille olemasolust ta isegi varem teadlik ei olnud.

Osades: Lauli Otsar, Merle Palmiste, Andres Lepik, Andrus Vaarik, Kärt Kross, Argo Aadli, Tõnn Lamp, Liina Tennosaar, Tarvo Krall jpt.

