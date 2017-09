Pühapäeva õhtul valiti uueks Miss Ameerikaks 23aastane Cara Mund.

Kaunis brünett, kes jättis seljataha veel poolsada neidu, esindas Põhja-Dakota osariiki.

Cara on lõpetanud Browni ülikooli ning võetud vastu Notre Dame'i ülikooli juurakooli. Kõikvõimalikke mini- ja teinimissitiitleid on tal juba küllaga. Miss USA valimisel tõestas ta end tagatipuks võimeka tantsijana, kuid kinnitas ka, et tema siht on minna poliitikasse.