Rootsi kroonprintsessi Victoria esiklaps printsess Estelle on varsti kooliks küps: viiese piiga naeratus paljastas, et tema piimahambad on hakanud juba välja langema.

Victoria käis Iltalehti teatel koos perega Stockholmis Hagaparkeni spordipäeval, kus Estelle ja tema väikevend Oscar katsetasid jõudumööda erinevaid sportlikke tegevusi ning prints Daniel osales võidujooksus.

Tulevane kuninganna piirdus oma kallite ergutamisega.