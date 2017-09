"Varro Vooglaid: kui EKRE võimule saab, jääb teater NO99 rahata"

„Paljude kultuuriasutustesse koondunud riigipalgaliste ideoloogiatöötajate ärevus seonduvalt EKRE populaarsuse kasvuga on mõistetav, pidades silmas, et EKRE võimule saades jääks paljud neist tööta,” kirjutab oma repliigis portaalis Objektiiv Varro Vooglaid.

Vooglaiu sõnavõtu põhjustas Postimehes ilmunud Eero Epneri kirjutis „Kurjuse normaliseerumine”, milles Epner kujutab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda varjamatult essentsiaalse kurjuse kehastusena ning hoiatab selle hukutava mõju eest, kirjutab ERRi uudisteporaal.

„Epneri sõnul oli kirjeldatud hädise reaktsiooni tagamaaks tõdemus, et EKRE-st vaatab vastu „kurjus, mis poob ilma nöörita” ehk midagi niisugust, millel „pole mitte mingit pistmist rahvusluse, konservatiivsuse või üleüldse mingi maailmavaatega.”

„Nimelt on ju selge, et EKRE võimule saades jääks Epner ühes paljude oma sõpradega suure tõenäosusega tööta, sest sellistelt asutustelt, nagu NO99 teater, võetaks riiklik rahastus kas täielikult või valdavas osas ära. /---/ Fakt on see, et teatri NO99 ja sellega sarnanevate küündimatu kunstilise tasemega asutuste riiklikuks rahastamiseks puudub igasugune põhjus ning mida varem see ära lõpetatakse, seda parem kogu ühiskonnale.”