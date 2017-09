Esimesena külastasime kaunitari trennis ning uurisime tema personaaltreeneri Marko Toomingu käest, kuidas peab neiu toituma ning milline on sobilik treening missivõistluseks. Saame teada, kas musklis fitnessikeha on selle jaoks okei.

Tegime Susannaga läbi tema päeva ning jälgisime, mida on vaja rahvusvaheliseks missivõistluseks valmistumiseks.

Teiseks läksime Susannaga kaasa bikiine valima. Millist värvi bikiinid on teiste misside seas laval kõige silmapaistvamad? Mille järgi neid lavale näitamiseks valitakse?

Üks tähtsamaid on missivõistlusel õhtukleidi voor ning riided, mida kaunitarid oma kodumaad esindades kannavad. Susanna paljastab, millise printsessiliku kleidiga ta Eestit esindab ja milline moelooja teda Vietnami võistluse jaoks riietab.

Missikaunitar Susanna Lehtsalu valmistumaks oktoobrikuus toimuvaks võistluseks (Robin Roots)

KES ON SUSANNA? Loe, mida missikaunitar enda kohta räägib!

Keskkooli lõpetasin Tallinna Kristiine Gümnaasiumis 2012. aastal. Peale seda jätkasin õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Õppisin seal rõiva tehnilist disaini päevaõppes. Antud eriala meeldis mulle väga ja olen tänulik saadud oskuste ning kogemuse eest. Ülikoolis omandatud oskused panengi nüüd proovile seoses Miss Grand International võistluste talendivooruga, kuna plaanis on ise disainida ja õmmelda endale kleit.

Võistlusteks valmistumise kõrvalt jätkan oma igapäevase tööga. Olen viimased kaks aastat töötanud promootorina. Esindame mitmeid erinevaid firmasid ning meie teenust on võimalik tellida kõigil, kellel on soov oma firmat esile tuua. Promotsioonile lisaks tegelen ka tantsimisega, töötades Elustiili agentuuris. Antud valdkonnaga olen tegelenud nüüdseks aastakese ning lavalist kogemust on tulnud omajagu. Modellindus ei ole samuti võõras: praegugi osalen moe-show'del ja fotosessioonidel.

Modellindusega hakkasin tegelema 16aastaselt. Tundub natuke naljakas, aga huvi selle vastu tuli just Ameerika kuulsat telesaadet „America’s next top model“

Ema toetas mind kohe ning otsis välja kõik modelliagentuurid, mis tollal Eestis tegutsesid. Valisime välja agentuuri Evita ning nende castingule ma läksingi. Agentuur Evital oli ka modellikool ja seal ma alustasin oma modellikarjääri. Moelava sammud sain üpris kiiresti selgeks ja seda oskust on edasises elus päris palju vaja läinud. Lisaks sellele oli ka algeline meigikoolitus ja tantsimine. Evitast leidsin kire tantsimise vastu ja olen kindel, et ma ei tegeleks praegu tantsimisega, kui poleks tol ajal sinna sattunud.