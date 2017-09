Lihtsam on probleem alguses käsile võtta, mitte oodata tagajärgi.

The Suni seksiekspert Pam Spurr paljastab märgid, mis viitavad, et peaksid seksuaalsusega oma suhtes tõsiemalt tegelema.

Te ei seksi enam ega vaata üksteisele rääkides silma? Kas tegevus magamistoas vajaks vürtsitamist? Kuus märki, mida peaksid märkama, et seks teie suhtest ei kaoks.

1. Hommikused ja õhtused musid on kadunud. Huvi hakkab kaduma. Oluline taas need pisikesed rituaalid oma suhtesse tuua.

2. Ta ei vaata sind, kui temaga räägid. Silmside on kadunud. Kuna silmad paljastavad kõik, siis tähendab see tegleikult, et teie suhtlemine muutub pinnapealseks. Vaata oma kallimale silma, kui sa temaga räägid.

3. Televiisori vaatamisest on saanud sõltuvus. Kui alguses võis mõnigi sari või saade viia teid kirgliku ühteni, siis nüüd te ühiselt neid kuumi stsenaariumeid ei jaga. Aeg muutusteks!

4. Eriline puudutus ei mõju enam maagilisena. Kui senini olid teatud võtted alati need, mis tõid kaaslases loodetud reageeringu, siis nüüd see enam nii ei ole. Kui varasemalt teineteisest möödusite, siis libistasid käe ehk õrnalt üle ta tagumiku või meheau, kuid nüüd seda enam pole.

5. Kui füüsiline kontakt annab mõista, et asi on liikumas seksi suunas, siis meenub kallimale, et tal jäi midagi muud olulist lõpetamata. Kõik muu vajab tegemist, kuid mitte seks.

6. Viimaks on käes teie eriline õhtu kahekesi, kuid ootamatult tuleb kõne ta parimalt sõbralt, kes annab teada, et baaris on täna kohtumine sõpradega. Ja minek baari on kallima silmis kirglikust ööst olulisem...

Need kuus märki on ohtlikud ja viitavad, et pead kirelt tegutsema asuma.