Moeauhinna Kuldnõel nominendiks tituleeritud nahkaksessuaaride disaineri Kadri Kruusi värske kollektsiooni esindusnäoks on sel korral lauljatar Hannaliisa Uusma.

„Mind inspireerivad naised, kes julgevad olla nemad ise ja innustavad mind ennastki kasvama, arenema ning olema parem!“ tutvustab Kadri koostöö tagamaid. Eelkõige just erinevate kotimudelite välja töötamisel lähtub nahkaksessuaaride disainer erisugustest naisetüüpidest.

Nahkaksessuaaride disaineri Kadri Kruusi värske kollektsiooni esindusnäoks on sel korral lauljatar Hannaliisa Uusma. (Marje Kärner )

Olenemata aga kotikandja karakterist, usub Kadri, et just see aksessuaar peidab endas kõike naisele vajalikku ning selle sisemus reedab iga naise tõelist iseloomu.

„Mulle meeldib mõelda, et kott, mille teen, on naisele justkui tugi. Ka näiteks üksi ning võhivõõrana üritusele minnes on see kui kindel kaaslane, kellest kinni hoida, kuid esmasest kohmetusest üle saanuna jääb ta ikka truult sinu kõrvale,“ kirjeldab Kadri naiste suhet ridikülidega.

Nahkaksessuaaride disaineri Kadri Kruusi värske kollektsiooni esindusnäoks on sel korral lauljatar Hannaliisa Uusma. (Marje Kärner )

Aksessuaaridisainer Kadri Kruus ühendab oma loomingus traditsioonid tänapäevaga pannes klassika, kvaliteedi ja käsitöö omavahel toimima nii, et sellest sünnib julge ja innovaatiline vorm. Ajal, mil rahvusvahelises riide- ja aksessuaarimoes väärtustatakse taas ehtsust, kvaliteeti ning meistrioskuste ajaloopärandit, on Kadri Kruusi looming igati aktuaalne.