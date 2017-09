Kiire koondumine kütuseturul jätkub, uue suurtehinguna ostab Alexela Euro Oili 24 tanklaga võrgu ning paisub sellega turu suurimaks tegijaks.

Seejuures saab Alexela Oil kõvasti mahtu juurde Tallinnas ja lähipiirkonnas, edastab Äripäev.

Ostetavad tanklad ehitab Alexela järk-järgult ümber enda värvidesse. Tehingu jõustumisseks on vaja konkurentsiameti luba ja hinda osapooled ei avalda. Alexela tanklaketi juht Kuusik prognoosis, et see on tõenäoliselt kütuseturu viimane suurost.