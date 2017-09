Hiljuti selgus, et „Õnne 13“ Evelin Sumbergi kehastav Marika Korolev sai kevadel kolmandat korda emaks. Beebi tegi oma teledebüüdi laupäeval, draamasarja 25. hooaja avaepisoodis. Korolev on ka oma teised kaks last, Annabeli ja Raul Ra teleekraanil üles kasvatanud, mõlemad lapsed on osa „Õnne 13“ seriaalist olnud. Korolev jäi eelmisel sügisel draamasarjast veidikeseks puhkusele, kuid sarja stsenaristi Andra Teede sõnul ei olnud kaalumiselgi, et Korolev üldse sarjast kõrvale jätta.

„Evelin on üks nii-öelda esimese ringi, sarja algsete tegelaste seast ja ilma temata mina küll Morna linna ette ei kujuta. Marika on nii tore ja vastutulelik näitleja ka, kes on oma kolm last ja kodu ekraanile toonud, nii et tema olulisust meie jaoks on raske üle hinnata,“ ütles Teede ERR Menule.

Uuel hooajal on Teede sõnul televaatajaid ees ootamas palju põnevat. „Mornas on nii palju uusi nägusid, alates beebidest kuni tuntud ja armastatud näitlejateni nagu Meelis Rämmeld. Ka lood on väga erilised, paljud neist näitlejate või minu enda päris elust üles korjatud, teised kajastavad üldisemaid arenguid ühiskonnas. Nii et oodata võib seda, mida Mornast ikka - armastatakse, tülitsetakse, sahkerdatakse, kirutakse valitsust, hoitakse silm peal õlle ja või hinnal ning, mis peamine, elatakse pere ja tuttavate keskel nii hästi kui võimalik,“ kirjeldas naine. Refereeritud artiklit loe ERR Menust!