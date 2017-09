Eelmise nädala lõpp tõi rõõmsat elevust poliitik Martin Helme perre, sest reedel nägi ilmavalgust tema viies laps. Tegelikult oli Martini ja tema abikaasa Eeva beebi sünnitähtaeg juba 27. augustil, kuid uus ilmakodanik lasi end oodata.

Õhtuleht uuris Martinilt täna, kas maja on juba beebi häält täis ja poliitik kinnitab, et nii see tõepoolest on. „Sündis reede hilisõhtul. Eile said koju. Laps ja ema on hea tervise juures,“ jagab ta Õhtulehega muljeid. Sündis tütar, kes sai nimeks Gloria.

Helmede lapseootus tuli avalikuks aprillis, kui Eeva Helme sellest Facebooki kaudu teada andis. „Jõudsime oma toredalt perepuhkuselt tagasi, päikese käest otse kodumaa karge kevade kätte. Kõik lapsed on nüüd Barcelonat näinud, kõige väiksem muidugi kõhus kaasa kiikudes,“ kirjutas Eeva.

Martini ja Eeva peres kasvas juba kolm tütart – Helen, Iiris ja Viktoria, ja poeg Edward. Viimati kasteti titevarbaid aastal 2014, kui ilmavalgust nägi seni pesamuna staatust nautinud Edward. Siis rääkis Martin Õhtulehele, et on olnud kõigi oma laste sünni juures. „Hirmus hea meel on kodus jälle lapse nuttu kuulda. Ma ei oska kirjeldada, et kui tore on kuulata seda väikese ägisemist,“ õhkas mees toona Õhtulehe veergudel. Siis rääkis Martin ka, kuidas poeg nime sai – kõigil pereliikmetel oli õigus paberile kirja panna kolm nime ning seejärel alustati nimede mahatõmbamist.

Õhtuleht uuris Edwardi sünni järel ka, kas nende perre võiks tulevikus veel lisa oodata. „Iga kord, kui laps ära sünnib, siis naine vannub mulle, et ei – rohkem enam ei! Arvestades, et oleme 70ndate põlvkond, siis võiks järgmised põlvkonnad teatepulga üle siiski võtta,“ ütles mees.