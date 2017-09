Floridas vanaduspõlve veetev Jüri Toomepuu kirjeldab värvikalt akna taga möllavat orkaani. „Marie Under oskas küll hästi kirjeldada Eesti sügisetormi, aga kahtlustan, et orkaani kirjeldamiseks oleks tal jäänud sõnadest puudu,“ kirjutab elus väga paljut näinud vanahärra.

Märatsev orkaan Tampa lahes

Kui ma kuulen kuidas orkaan väljas märatseb siis meenutab see mulle päeva Hiiu algkoolis kui koolijuhataja mu kaklemise pärast peale tunde jättis. Mitte sellepärast, et mu kaklus kuidagi orkaaniga sarnaneks, vaid sellepärast, et karistuseks mulle ja mu kakluskaaslasele pidime me pähe õppima Marie Underi luuletuse „Sügisemaru“ enne kui võisime koju minna. Poisikesepõlves õpitu on mul ikka veel meeles:

„Kuulete kuidas nüüd märatseb maru ja murrab,

mühisedes metsadest läbi ja vilistes ladvus,

kohutab tigedalt lindusid pesas jne.“

Marie Under oskas küll hästi kirjeldada Eesti sügisetormi, aga kahtlustan, et orkaani kirjeldamiseks oleks tal jäänud sõnadest puudu.

Florida on päris suur, peaaegu neli Eestit, aga neljanda kategooria orkaan Irma, mis praegu väljas märatseb, ulatub Atlandi ookeanist Mehhiko laheni. Tuulte kiirus 70 miili raadiuses orkaani keskpunktist on üle 250 km/h, mõned tuuleiilid veel hullemad. Lisaks hoonete ja sõidukite purustamisele kuhjab tuul ka merevett, mis koos kõrgete lainete ja vihmaveega uputavad suure osa rannaäärsest ja isegi sisemaisest madalamast maast. Eelmise nädala orkaan Harvey muutis suure osa Texase osariigi Houstoni linnast tohutu suureks järveks. Florida kõige kõrgem punkt on ainut 105 meetrit ja kogu Florida keskmine kõrgus merepinnast on 30 meetrit. Võib karta, et paljud lõuna Florida elanikud peavad kannatama lisaks purustatud kodudele ka veeuputust.

Mõnedel Kariibi mere saartel mille Irma ületas kui see oli viienda kategooria orkaan, pole peaaegu ühtegi maja ega puud alles.

Tampa, Florida (Reuters / Scanpix)

Niipea kui orkaan maismaale jõuab hakkab ta jõud kahanema. Aga isegi esimese kategooria orkaan annab Eesti sügisemarudele silmad ette.

Kogu Florida osariigi valitsus, eesotsas kuberneriga, on juba mitu päeva soovitanud lõuna Florida elanikel evakueeruda. Rõhuv enamus inimestest ongi seda teinud. Mu vend Tõnu, kes elab Saint Petersburgis, st Floridas, mitte selle nimelises Vene linnas, sai meeldiva kutse tulla pidu pidama sõbralt kes elab Jacksonvilles, Põhja-Floridas.

Paljud, kaasarvatud mina, varjavad ennast selleks ette nähtud üpris orkaanikindlates koolimajades. Mulle anti magamisnurk ühes arvutite õpperuumis. Võin valida kasutamiseks ükskõik millise mitmest sajast. Meil oli arusaamine, et peab kaasa võtma enda toidumoon, aga just praegu teatati valjuhääldajaga, et „dinner is served“ kooli sööklas. Mis nii viga kannatada!

Väljas märatseb siiski maru „ja murrab“ nagu ütles meie luulesuurus. Kaevates ei koha siin küll mitte „kuused ja kased ja männid“, vaid enamasti palmid. Minu kodu ümber ka igivanad tammed. Kardan, et ka nendest „võitluses tormiga langeb siin raksudes mõni“.

Tampa, Florida (Reuters / Scanpix)

Tagasi kodumaale

Kui [mu lapsepõlve Nõmme] koolijuhataja meid kontrollima tuli, vuristasin „Sügisemaru“ kiiruga ette, aga mu puupäine kakluskaaslane, kellega mul kakluseks läks sellepärast, et ta mind lolliks kutsus, ei saanud isegi järgmise ja ülejärgmise kontrolli ajal hakkama. Aga nii nagu kõik head asjad, lõppevad kunagi ka halvad. Ka koolijuhataja tahtis koju minna.