„Ma tean, et teemaks oli see, et mul läksid sukkpüksid katki töö juures. See oli mu esimene mure,“ meenutas Veesaar ning pakkus, et tema esimene lause oli „Kas keegi on kodus?“

Lichtfeldt meenutas, et tema põgenes oma esimeses stseenis autoga ning kohtus maanteel Andres Dvinjaninovi tegelaskujuga. Naine pakkus, et tema esimene lause oli seriaalis „Tere!“.

Tegelikkuses ütles Veesaar: „See oli eelviimane paar. Neid silmi enam üles ka ei võta, auk on liiga suur. Et see sahtlinurk ka pidi ette jääma.“

Lichfeldt aga lausus: „Ma palun väga vabandust oma tormakuse pärast“.

Järgmisena uuris saatejuht naistelt, kes oli Helgi Sallo eeskuju Alma rolli kujundamisel. Mõlemad näitlejannad vastasid õigesti, et selleks eeskujuks on Sallo enda ema. Nii Lichtfeldt kui Veesaar tunnistasid, et enda karakterite jaoks kumbki kedagi eeskujuks võtnud ei ole.

Järgmise küsimuse esitas Raivo E. Tamm videopildi vahendusel: mitu naist on Allan Petersonil olnud 24 aasta jooksul? Nii Lichtfeldt kui Veesaar vastasid küsimusele õigesti ning selleks numbriks on kuus!

Järgmisena näitas Lõbu mantilt ning küsis, kellele see kuulus. Nii Veesaar kui Lichtfeldt pakkusid õigesti, et tegu oli Johannese ehk Kaljo Kiisa mantliga.

Viimane viktoriini küsimus oli vast kõige lihtsam: mis võiks olla kõige kuulsam lause, mida iga eestlane teab Laine ehk Luule Komissarovi suust? Naised hüüdsid mõlemad kui ühest suust õige vastuse: „Tšort paberi, pažalusta“.

Naised tõdesid, et muidugi on selliseid parasiitväljendeid veelgi, näiteks Allani „See suur, et“ või Alma „Pole küll minu asi, aga…“. Veesaar tunnistab, et stsenarist enam neid väljendeid stsenaariumisse ei kirjutagi, kuid et režissöör ikka palub, et näitlejad ise neid väljendeid stseenidesse sisse paneks.