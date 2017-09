Mitmetes poodides on märgata krõbedamat võihinda ja samas ka tühje võilette. Ülemaailmse koorepuuduse tõttu ähvardab ka meid võikriis. Kuuldavasti on täiesti tõenäoline, et poeletid võivad võist hõredaks jääda kuni aasta lõpuni.

Kas tegu on tõesti tõsise probleemiga või varuvad inimesed suure hirmuga praegu lihtsalt tavapärasest enam leivamääret, pole teada. Kui ka sina oled silmanud tühja letti, anna meile teada!