Mõned meist ei suuda ühele inimesele pühenduda ja truud olla. Kurb tõsiasi on, et keegi meist pole petmise eest kaitstud. Põhjused ja põhjendused on erinevad, kuid üks asi on alati kindel – keegi saab haiget, kellegi süda saab murtud. Kes usub, kes mitte, aga on teatud sodiaagimärkide esindajad, kes kipuvad sagedamini ja korduvalt petma, kirjutab Your Tango. Kes on need sodiaagimärgid, kes kipuvad petma?

KALAD

See võib kõlada šokeerivalt, kuid sodiaagimärk, kes kõige tõenäolisemalt oma partnerit petab on Kalad! Nad on tundlikud ja emotsionaalsed, ei suuda oma tujudele vastu panna ja käituvad vastavalt nendele. Kui nad on sinu peale pahased ja tormavad välja pidutsema, ei saa kunagi kindel olla, et mis võib juhtuda. Samas on ei kipu Kalad suhtest lahkuma ka siis, kui nad selles suhtes õnnelikud ei ole. KAKSIKUD Kaksikud on suhtes väga nõudlikud. Kui sa ei suudad talle pidevalt tähelepanu osutada, siis ta leiab kellegi, kes suudab. Ta võib olla üsna ebakindel, mistõttu talle meeldib omada mitut valikut/võimalust. Ja kui sul on talle midagi anda, mida ta veel vajab, siis hoiab ta sind selle saamiseks endale. Ta tahab kõike. Kui ühes või kahest partnerist jääb väheks, siis otsib ta lisaks ka kolmanda! KAALUD