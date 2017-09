„Ma ei taha eriti kommenteerida,“ sõnas Helm, kes läks prokuratuuriga kokkuleppele, edastab Äripäev . „Et mitte raisata aega ja raha,“ kostis Helm ja rõhutas, et kahju keegi ei kannatanud.

Keskkonnaagentuuri endine asedirektor, hilisem nõunik Madis Helm lõi hankeid korraldades ühe võitjaga käed nii, et pea pool miljonit eurot laekus Helmi enda firmadele.

Keskkonnaministeeriumis on korruptsioonile null-tolerants!

Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ütles Õhtulehele, et Keskkonnaagentuurist jõudsid ministeeriumisse tähelepanekud, et on kahtlus riigihangete lepingute ebakorrektses täitmises.

„Kuna kahtlused jäid üles, siis käimasolnud siseauditiga paralleelselt pöördus Keskkonnaministeeriumi juhtkond korruptsioonikahtluse sügavuti uurimiseks Kaitsepolitsei poole. Probleeme nähti Madis Helmi vastutusvaldkonna tegevustes. Edaspidiseks võimaliku pettuseriski maandamiseks on Keskkonnaagentuuris otsustatud võtta tarvitusele meetmed tööde ja teenuste vastuvõtmisel,“ selgitas Talijärv.

Keskkonnaagentuur on kansleri sõnul muutnud ka töökorraldust – varade haldamine ja hooldamine on koondatud teise osakonda, kes sai ülesandeks ka varade asukoha ja seisundi üle järelevalve teostamise. Korrastati ka KAURi kulude juhtimise süsteemi, vaadati üle vastutajad, ajakohastati juhendmaterjal.