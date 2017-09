„Peame Viljandis vanaema sünnipäeva, kui kirjutab Marianne Ubaleht Delfist, kellel on ette näidata kellegi Jan Õiglase eilne postitus Twitteris, mis teatab, et Taukar „kaanib kõrvallauas võltsi“. Tõelise ajakirjanikuna küsib Ubaleht mult soliidselt kommentaari, mille peale vastan:

Nädalavahetusel lahvatas skandaal „Septembris ei joo“ kampaanianäo Karl-Erik Taukari ümber, kuna Twitterisse postitatud pildil istus noormees söögilaua taga koos õlleklaasiga. Mees tõestab nüüd sotsiaalmeedias, et tegu oli tõepoolest alkoholivaba õllega ning on ülimalt vihane Delfi ajakirjaniku peale, et too temast artikli tegi.

„Väga tore, et inimesed kampaaniat tõsiselt võtavad! Tegemist on põneva ja pildi autorile ilmselt veel tundmatu nähtusega nagu alkoholivaba õlu. Kainel septembrikuul väga kasulik leiutis!

Ubaleht seepeale: „Ma loodan, et Sa mõistad, miks ma seda küsima pidin, eks ole.“

Muidugi, Ubaleht, kõik arusaadav! Ubalehe peas mõlgub aga seesama magus plaan, mis oli seal küpsemas juba enne mulle kirjutamist. Sellist clickbaiti ta juba niisama käest ei lase! Vahet pole, et alkovaba, mängin vähe pealkirjaga ja ai raisk, nii kui ma „publish“ vajutan, on terve meedia seda sitta täis ja Taukar tegelegu ise. Niiet kõik vist ok, eksole. Tuld!

Ütlen lõpetuseks veel niipalju, et #septembriseijoo üheks kampaanianäoks olemine pole olnud põrmugi keeruline seepärast, et alkoholita olemine oleks raske. Vastupidi, esimesed kümme päeva on läinud ootamatult kiirelt ja energiliselt. Üllatama paneb vaid ajakirjanike ning mõne siiani arukana paistnud avaliku elu tegelase väljaütlemised kampaaniaga seonduvatel teemadel. aga neid on kõigi nendega võrreldes, kes asjaga kaasa on tulnud ning sajaprotsendiliselt ette võtnud, siiski väga vähe. Jõudu, sõbrad!“

Muuhulgas postitas Taukar kommentaaridesse oma süütuse tõestamiseks pildi alkoholivabast õlle pudelist ning isegi tšekist.

Küll aga ei raugenud Taukari viha ajakirjaniku suhtes, keda mees isegi pedofiiliga võrdles.

"Miks süüdistad nimeliselt ja rõhuga konkreetset isikut, kes lihtsalt töötab süsteemis, kus klikid loevad? Inimene on teine asi kui süsteem ju (ja kui keegi nüüd ütleb, et valigu teine töö, siis please)," asuti ajakirjanikku kommentaarides kaitsma.

"Tõesti, vägistajad ja pedofiilid on ju ka terve haru nilpareid, mitte indiviidid," vastas Taukar.