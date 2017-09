Irma, mis liigub mööda Florida läänerannikut, on jõudnud Tampa linna ja on kaotamas oma tugevust. Võimsaima ehk viienda kategooria orkaanina alustanud Irma on praeguseks taandunud teise kategooria orkaaniks. Hetkel on teatatud viie inimese hukkumisest Tampas.

USA riikliku orkaanikeskuse hinnangul on Irma lähiajal taandumas troopiliseks tormiks.

Tänase hommiku seisuga oli Irma tõttu elektrita jäänud enam kui 3,4 miljonit majapidamist, vahendab BBC. Lisaks on osa Miamist täielikult üleujutatud.

Tampas, mida Irma hetkel sihib, pole orkaani nähtud pärast 1921. aastat, teab väljaanne. "Igaühel on plaan, kuniks neile näkku virutatakse," tsiteeris Tampa linnapea Bob Buckhorn tänasel pressikonverentsil maailmakuulsat poksijat Mike Tysonit. "Täna saame meie hoobi näkku," lisas ta.

Täna kavatseb orkaanijärgse katastroofipiirkonna Florida osariigis oma silmaga üle vaadata ka USA president Donald Trump, kes on lubanud abivajajatele föderaaltoetsut.