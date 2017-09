Igal pühapäeval sünnib Kanal 2 ekraanil üks kordumatu huumorietendus, kui sketšideks astub lavale ainulaadne koosseis armastatud näitlejate ja koomikutega. „KMD Klubi“ avasaates lükkavad huumorikarusselli käima Priit Pius, Harry Kõrvits, Erki Laur, Saara Kadak, Margus Prangel, Taavi Teplenkov, Tanel Ingi, Mart Toome, Kait Kall, Mikk Jürjens, Kristjan Lüüs ja Liisa Pulk. Iga etenduse näitetrupp on kordumatu ja järgmisel pühapäeval astuvad lavale juba järgmised 15 säravat artisti.

Kanal 2 huumoriküllase sügisprogrammi esimene uus startija on suur meelelahutus-show „KMD Klubi“ ehk „Komöödiaklubi“. Särav naljasaade toob juba sellest pühapäevast vaatajate ette Eesti näitlejate koorekihi ja kireva valiku lõbusaid sketše.

Uus huumorishow jõuab Kanal 2 ekraanile koostöös rahvusvaheliselt ülimenuka saatega „Comedy Club“, mis on kuulus oma värvikate naljade poolest. Uhket huumori tulevärki on oodata ka „KMD Klubist“ – head meelelahutust leiavad uuest saatest nii musta huumori austajad kui ka need televaatajad, kes hindavad elust enesest nalju või hoopis üllatavat situatsioonikoomikat.