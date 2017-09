Mitmeid kordi seadust rikkunud, sealjuures politseinikega kaklenud Bemmi-Kristjanina tuntud Kristjan Kattai on uuesti kohtu all karistuse määramiseks: seekord üritas ta politsei eest mootorrattaga kihutades minema sõita.

Politsei teatel sõitis 9. juunil 31-aastane mees Järvamaal Aravete alevikus mootorrattaga teelõigul, kus lubatud maksimaalne kiirus oli 50 km/h. Juht ületas sõidukiirust ja ta eiras talle antud peatumismärguannet. Samuti puudus tal juhtimisõigus, teatas PPA pressiesindaja Kristi Raidla. Kohtuistung toimub antud väärteo eest karistuse määramiseks. Sel aastal on Kattai olnud Harju maakohtu ees narkoaine omamise tõttu. Hiljuti oli Kattai Pärnu maakohtu ees süüdistatuna avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumises, kui ta mullu 15. oktoobri öösel lõi Järvamaal toitlustusasutuse juures 24aastast meest rusikaga. Kattai sai laiemale avalikkusele tuntuks 2009. aasta 7. septembril, kui ta oma BMWX5ga sõitis Tallinnas Sõpruse puiesteel maha trolliliiniposti ja pärast seda kakles sündmuskohale tulnud politseinikega. Selle teo eest mõisteti talle 1100 tundi ühiskasulikku tööd.