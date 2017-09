Soome kaitsepolitsei juhi Antti Pelttari sõnul elab Soomes praegu 350 eri rahvusest inimest, kellel on sidemeid terrorismiga.

Pelttari sõnul ajakohastasid nad ohuhinnangut terrorismi kohta selle aasta juunis ning, et nii selles kui ka eelmises hinnangus arvestati ühe võimaliku ohuna ka sellega, et üksik ründaja või väike rühm paneb Soomes toime terrorirünnaku.

„Meie terrorismivastase jälgimise all on praegu 350 inimest, kellel on meie andmetel sidemeid rahvusvahelise terrorismiga ning nad konkreetselt kas toetavad terrorismi või teevad midagi veel tõsisemat. Me pole avalikustanud seda, kes need inimesed täpsemalt on, kui nii palju võin öelda, et nende hulgas on nii rahvuselt soomlasi kui ka sisserändajaid,“ vahendas ERR Pelttari kommentaari.

„Me jälgime loomulikult ka neid arenguid, aga Soomes on parem- ja vasakäärmuslike liikumiste ulatus selline, et ühiskondlikku tasakaalu need meie hinnangul praegu ei ohusta. Radikaalne islamiterrorism on hetkel selgelt suurem oht Soome turvalisusele,“ rääkis Pelttari.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisportaalis.