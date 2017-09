Siseministeerium ei survestanud Sinimägede mälestusürituse korraldajaid ega ole ka teadlik teistest instantsidest, kes seda teinud oleksid, teatas siseminister Andres Anvelt vastuseks riigikogulase Henn Põlluaasa (EKRE) küsimusele, kas siseministeerium või tema valitsemisalas tegutsev kaitsepolitsei või muu instants survestas, andis korralduse või soovitas Sinimägede mälestusürituse korraldajatel jätta tänavu ära kõnedeosa ja mitte anda sõna soovijatele.

Siseministeerium tegeleb poliitika kujundamise, ressursside planeerimise, õigusloome ning järelevalvega valitsemisala asutuste üle, selgitas Andres Anvelt. Vastates küsimusele, kas korraldajaid survestati, anti korraldus või soovitati mitte lasta üritusele isikuid Eesti sõjamehi kujutavate särkidega ja kui jah, siis mis põhjusel, kellelt tuli initsiatiiv ja kes andis vastava korralduse, vastas Anvelt, et Sinimägede mälestusürituse formaadi on omavahel kokku leppinud korraldaja ja üritusele loa andja. „Korraldaja pädevuses on mälestusürituse kava, etiketi, heakorra, turvalisuse, sõnavõttude jms puudutavate küsimuste üle otsustamine. Täpsustavate küsimuste korral eelmainitu osas on sobiv adressaat ürituse korraldaja,“ vastas Anvelt EKRE frkatsiooni aseesimehele Henn Põlluaasale.

Ta kinnitas ka, et siseministeeriumil ei ole informatsiooni Sinimägede mälestusürituse korraldajate survestamisest välismaalt.