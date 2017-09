Briti ajaleht Independent on küll pisut kõhklev Londoni ja Tokyo vahelise ülipika raudteeühenduse suhtes, kirjutades Venemaa presidendi Vladimir Putini viimastest ettepankutest äsjasel Vladivostoki majandusfoorumil. Putin rääkis seal pikemalt väidetavalt juba arutusel olevast ettepanekust, kuidas pärast Venemaa mandriosa ja Sahhalini vahele raudteesilla ehitamist tuleks sellele rajada jätk Jaapani Hokkaido saarele.

Mõte pole uus.Juba eelmisel sügisel kõneldi seitsmekilomeetrisest raudteesillast üle Tatari väina Trans-Siberi 9297kilomeetrise raudtee pikendamiseks ja seejärel 42kilomeetrise raudteeühenduse loomisest kas tunneli kaudu või samuti sillana Hokkaidoni. „Oleme oma osaga, Sahhalini sillaga alustamas,“ ütles Vladivostokis Venemaa asepeaminister Igor Šuvalov, kelle hinnangul oleks selle maksumus umbes neli miljardit dollarit. „Tegime Jaapani valitsusele taas ettepaneku, et nad kaaluksid võimalust ehitada Hokkaido ning nafta- ja gaasirikka Sahhalini vahele raudtee- ja maanteeühendus.“

Praegu on reisihuvilistest jaapanlased pigem lennanud Pekingisse ja sõitnud sealt juba mööda raudteed Moskvasse ja edasi Lääne-Euroopa riikidesse.

Kuigi Jaapani kaupade toimetamini Euroopasse muutuks raudteeühenduse puhul mugavamaks ja kiiremaks – praeguse 42 päeva asemel saadaks hakkama 25päevaga –, on sealne valitsus projekti ettevaatlikult suhtunud. „Alati on kõhklused, kuidas ja kas üldse suhelda praeguse Venemaaga,“ kirjutab Japan Times. „Arvestades seda, kui palju raudteeprojekt maksma läheks, on tegemist väga suure riskiga.“ Ajaleht osutab sellelegi, et Jaapan satub eeskätt nafta ja vedelgaasi veoks mõeldud silla või tunneli loomisega Venemaast suuremasse energiasõltuvusse, see aga võib rikkuda suhteid peamise liitlase, Ameerika Ühendriikidega.

Samas pole Jaapan suutnud Venemaaga alla kirjutada rahulepingut, mis jätab siiani lahtiseks nelja või vähemalt kahe Kuriili saare tagastamise. Nõukogude Liit okupeeris need II maailmasõja lõpul.