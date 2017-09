Miami Herald andis teada, et videomeeskond raporteeris juba kell 1.40 öösel kohaliku aja järgi õuest, et Miami kesklinn on üle ujutatud. Kuus minutit varem maandus lennuväljal Air Force'i päästemeeskonnad Alaska Anchorage'ist, et hädasolijatele abi anda.“Kuid te olete oma omapäi senikaua, kuni orkaani võimsam osa on möödas,“ hoiatas katastroofikeskus.

Sellepärast jäi koju ka Key Westi ärimees Jason Jonas, kes arvas, et rannaäärsel maanteel on ohtlik sõita. „Mu maja on nagu punker ja peaks vastu pidama tugavamagi tuule, kui Irma toob. Pealegi on hoone kümmekond meetrit merepinnast kõrgemal.“

Võib-olla oli tal õigus, sest kui Irma jõudis kohale, mattus nii mõnigi varjend pimedusse, kui elekter kadus ja generaator üles ütles. Tõsi, inimesi veendi, et vett ja toitu on seal mitmeks päevaks ja paanikaks pole põhjust. Kolm minutit pärast Irma saabumist teatasid politseijaoskonnad, et lõpetavad töö, otsivad varju ega võta hädaabikõnesid vastu.

Kuus ja pool miljonit inimest otsis varju

Siiski oli pühapäeva hommikuks evakueeritud vähemalt kuus ja pool miljonit inimest. Nad ummistasid maanteid ja tühjendasid teele jäänud tanklad bensiinist. „Maanteed on peaaegu tühjad,“ raporteeris Miami Herald eile hommikul. Orkaan rühkis sel ajal poolsaarel 13kilomeetrise tunnikiirusega edasi. Tuulekiirus ulatus 44 meetrini sekundis.

Irma jätkab teed mööda Florida läänerannikut – vastupidi varem ennustatule, et enim kannatab idarannik. „No neid ilmaennustajaid ei või kunagi uskuda!“ pahandas üks vaaataja Fox Newsi uudistesaates.

Ennustuse järgi muutus orkaan täna hommikul kella kaheksa paiku teise kategooria tormiks, võtab õhtuks poolsaarelt lahkudes veelgi tuure maha ja lõpetab oma elu Georgia ja Lõuna-Carolina osariikides üsna tugeva tuule ja vihmasadudega.

Täpsema ülevaate eilsest hävistööst saab tõenäoliselt alles täna, kui Florida elanikud on varjendeist välja tulnud.