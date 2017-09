Täna valivad norralased parlamenti. Küsitlused näidavad, et peaminister Erna Sohlbergi parempoolne partei Höyre on pooldajate hulgalt peaaegu võrdne opositsioonis olevate sotsiaaldemokraatidega.

Majanduselt edukas riigis on valmiste üheks olulisemaks teemaks kerkinud maksud. Üllatavalt kuulutas sotsiaaldemokraat Jonas Gahr Störe, et kavatseb makse tõsta, sest parempoolsed on käinud rahaga pillavalt ümber ja kergendanud rikaste maksukoormust. Stohlberg lubab valijatele, et talitab vastupidi ja vähendab makse. Võimuparteil on kivina kaelas ka koostöö populistliku Fremskittspartietiga, mille liider Sylvie Listhaug on nõudnud riigi pagulaspoliitika karmistamist.