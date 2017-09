Terava pilguga noormees märkas kõrvallauas septembris ei joo üht kampaanianägu Karl-Erik Taukarit, kes rüüpas söögipoolise kõrvale selgelt näha õlut.

Pildi autor on oma pealkirjas märkinud nii: „Oot-oot..mis poleemika selle septembri & joomisega seoses õigupoolest oli? Üks lubaja mees kõrvallauas kaanib õltsi #septembriseijoo #taukar“

„Väga tore, et inimesed kampaaniat tõsiselt võtavad! Tegemist on põneva ja pildi autorile ilmselt veel tundmatu nähtusega nagu alkoholivaba õlu. Kainel septembrikuul väga kasulik leiutis,“ sõnas Karl-Erik Publikule.

Kaks nädalat tagasi rääkis Taukar Õhtulehele, et võttis väljakutse septembris alkoholi mitte juua vastu üsna enesekindlalt. „Väga töistel perioodidel ei tarbi ma ilma väljakutsetagi alkoholi– peamiselt seetõttu, et selle jaoks ei jagu lihtsalt aega ega energiat,“ rääkis Taukar toona. Karl-Erik sõnas siis, et ei usu väljakutse raskusesse. „Kui võtta vastu otsus, et läbikukkumiseks ruumi ei ole, siis ei ole siin midagi keerulist. Lõppude lõpuks ei pea ju midagi tegema, vaid hoopis tegemata jätma.“ Oma suhet alkoholiga kirjeldab ta nii: „Vahel saame kokku, aga päris südamesõbrad me ei ole.“