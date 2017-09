„Ragnar Klavan on tõeliselt kohutav!“ „Klavan on sama kasulik kui kanuu tormi ajal.“ „Usun, et Oxfordi sõnastikus tähendab sõna „Klavan“ kedagi, kes on täiesti kasutu.“ Need on vaid mõned näited sõnavõttudest, mis levisid sotsiaalmeedias pärast Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi 0:5 kaotust Manchester Cityle laupäeval. Klavan ei teinud küll head partiid, kuid sellest olenemata on halvas mõttes vapustav näha, kuidas võib üks jalgpallur fännide jaoks heast leiust muutuda sõimusõnaks.

Mullu Inglismaa kõrgliigaklubiga käed löönud Klavani liitumine Liverpooliga võttis nii mõnegi tiimi toetaja nõutuks: kes on see eestlane ning kui ta on hea, siis miks maksis ta nii vähe? Väidetavalt siirdus ta Saksamaalt Augsburgist Albionimaale viie miljoni euro eest, mis tähistab Eesti vuti rekordit.

Klavan tõestas eelmisel hooajal oma enamjaolt stabiilselt heade esitustega, et ta pole teps mitte kehvem kui veidi üle 20 miljoni euro maksnud horvaat Dejan Lovren. Viljandist pärit meest kiideti heade esituste eest taevani ning teda nimetati suurepäraseks ostuks. Aga kui Klavan mängis keskmisest halvemini või tegi mõne suurema vea, mis pruukinud väravaga lõppeda...