Keskerakonna eksliider Edgar Savisaar märkis, et kui meedia on üritanud jätta muljet, et tema valimisliidus on suur tüli majas, siis tegelikult on olnud vaid üksikuid solvumisi, mida poliitikas ikka ette tuleb.

„Minu hea abiline Andres-Marius Rosenblatt, kes on mind juba mitu kuud truult abistanud ja ka kohtus mu ratastooli lükanud, osutus lihtsalt palju nõrgemaks nooreks poliitikahuviliseks, kui ma aimata oleks osanud. Selgus, et talle ei sobinud meie ühises valimisliidus, kus on kokku 118 kandidaati, 12 positsioon kohe esinumbrite järel,“ vahendab ERR.

„Eks vaatame, kes saab mu ratastooli lükkaja koha nüüd endale,“ mainis veel Savisaar, et enne valimisi seisab veel ees palju pikki kohtupäevi, kus ennast heast küljest näidata ja endale nime teha.

