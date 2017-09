Kuigi ilm ei soosinud festivali, ütleb Vaino, et hinnanguliselt käis üritusel vähemalt paar tuhat kirjandushuvilist. „Algul mõtlesime, et oleks tore, kui kohale tuleks kas või paarsada inimest, aga et nii palju huvilisi oli, tegi muidugi kohutavalt head meelt.“

Järgmisse aastasse vaadates ütleb Vaino, et korraldusemeeskond on veel natuke oimetu, aga kindlasti ei jää festival esimeseks ega viimaseks. „Kahtlemata plaanime uuesti teha ja ikka sealsamas Koidula tänaval. Tahame kirjandustänava kinnistada ja tore oleks, kui me saaksime sinna püsti panna püsivad märgistused. Et kunsti Kadrioru kõrval oleks ka kirjanduse Kadriorg.“

Maarja Vaino sõnul toimub ka järgmisel aastal Kirjandustänava festival just septembri alguses. „Kevadel pole seda mõtet teha, sest siis on väga palju üritusi ning ilusa ilma korral – mida loodus tuleval aastal loodetavasti pakub – on varasügisene Kadriorg ju imeilus.“

Laupäeval Tallinna kirjanduskeskuse ja Kadrioru pargi koostöös korraldatud Eesti esimese Kirjandustänava festivali eesmärgiks oli tähelepanu tõmbamine kirjanduspärandile linnaruumis ning tuua elav kirjandus otse tänavale.

Kirjandustänava festivali raames tulid üheks päevaks tänavale nii kirjanikud kui ka kirjandusasutused. Avatud telkides oli võimalik osa saada spetsiaalselt festivaliks loodud programmist, kohtuda kirjanikega, kuulata kõnekaid kultuuri- ja kirjandusteemalisi arutelusid. Teiste seas olid kohal Viivi Luik, Tõnu Õnnepalu, Andrus Kivirähk, Kristiina Ehin, Karl-Martin Sinijärv, Indrek Koff, Doris Kareva, Janika Kronberg. Mati Undi-nimelise pingi avamisele Luigetiigi ääres järgnes Andrus Kivirähki näidendi „Vaimude tund Koidula tänavas” esitlus.