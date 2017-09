Tuntud jalgpallur Joel Lindpere korraldab omanimelise golfiturniiri Joel Lindpere Open 2017, mis toimub 16. septembril Rae golfiväljakul.

Korraldaja ise ütleb, et see esmakordselt aset leidev võistlus saab olema ägedaks proovikiviks ja kui kõik toimib, siis saab temanimelisest turniirist aastast aastasse toimuv rändkarikaturniir. Kuna Rae on tema koduklubi, siis aitab Golf X Rae teda korralduses kaasa.

Jalgpall on Joel Lindpere elus jätkuvalt esikohal, olles nii kutsumus kui ka töö, kuid teiseks alaks on mitmekülgne sportlane valinud kindlalt golfi.

“Golfipisik on mul sees ja jääb sinna aastateks. Olen terve elu keskendunud jalgpallile, aga see ei tähenda, et ma teisi alasid ei harrastaks,” ütleb ta. Joel märgib, et ta saab golfi võtta hea meelelahutusena, sest sportliku koormuse saab ta kätte jalgpallist ning vutimehe karastus aitab golfirajad suurema pingutuseta läbida. Ka tema algatatud turniir saab olema enamat kui lihtsalt golf. “Tahan korraldada sellist võistlust, mis poleks ainult puhtalt golfile suunatud, vaid ka lõbus ja meelelahutuslik,” räägib ta.

Seetõttu sisaldab ka golfivõistluse järgne programm palju huvitavat, muuhulgas koosolemist live-muusika saatel. Idee sellist võistlust korraldada tuli jalgpallurist golfaril oma sõprade ringis arutledes.