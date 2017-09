SEB Tallinna Maratoni poolmaratoni distantsi võitis keenialane, Tiidrek Nurme kiireima eestlasena neljas. Poolmaratoni raja läbis ka president Kersti Kaljulaid, kes lõpetas ajaga 1:52.01.

Täna keskpäeval startinud SEB Tallinna Maratoni poolmaratoni distantsi võitis keenialane Benard Korir ajaga 1:04.44. Teise koha saavutas Valerijs Zolnerovics ajaga 1:05.38. Kolmandana finišeerus keenialane Henry Kipsang ajaga 1:05.50.

Kiireim eestlane Tiidrek Nurme Tartu Ülikooli spordiklubist tuli finišisse neljandana ajaga 1:05.53. “Minu jaoks oli raske jooks, sest pikk hooaeg on seljataga ja olen väsinud. Aga mul on hea meel, et isegi kui raske oli, siis võitlesin lõpuni ja Mukungale tegin ära,” võttis Nurme finišis tänase jooksu kokku.