Eesti tänavune suvi on paistnud silma erakordse jaheduse ja vähese päikesepaistega. Kuigi sügisese pööripäevani on veel pea kaks nädalat aega, ei paista ilmavaatlejate sõnul ka vana naiste suve kuskilt. Ajaloolased trööstivad sellega, et on olnud palju hullemaid suvesid, millele enim mõjusid sagedased vulkaanipursked sajandite vältel.

Kalendriline ehk meteoroloogiline suvi, mis kestab juuniist augustini, oli riigi ilmateenistuse arvutuste kohaselt pikaajalisest keskmisest ehk normist 0,8 kraadi võrra külmem. Tänavu oli Eesti keskmisena suve temperatuur 15,2 °C. Nii, et viriseda ei tasu, vihm on see, mis loob ebameeldiva suve kuvandi.

Juhtivsünoptik Taimi Paljak ütleb, et viimase 50 aasta kõige jahedam suvi oli 1987. aastal (keskmine õhutemperatuur oli vaid 13,8 °C). Sellele järgnevad 1976., 1993., 1978., 1977. ja 1982. aasta. Peaaegu sama jahe tänavusega on olnud nii 1974., 1998. kui ka 1984. aasta (15,0 °C) ning 1981., 1990., 1985., 2000. aasta (15,3 °C).

Tõravere observatooriumis töötava klimatoloog Ain Kallise sõnul tundus seekord suvi nii puhkajaile kui töötegijaile metsas, põllul või aias – niruna. „Kuigi arvulistelt näitajatelt polnud asi kõige hullem, optimistid ütleks: saab palju hullemaks minna! Aga rääkida poole sajandi jubedaimast suvest on küll raske, sest alates 1968. aastast oli läinud suvi jaheduselt alles kümnes, seda nii Eesti kui Tartu-Tõravere andmete alusel.“