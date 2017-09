„Salme Teater tähendas mulle konkreetselt väga lahedaid inimesi, väga kihvti sõpruskonda, kelle hulgast sain ma mitu head sõpra, kellega tänini lävin,“ tunnistas Vanemuise näitleja Merle Jääger ja Linnateatri näitleja Indrek Ojari lisas: „Salme Teater sai väga oluliseks tähiseks tulevasele näitlejateele. Lapsena mängida suurel laval oli igas mõttes suur kogemus.“

Nii Merca kui Indrek Ojari on laupäeval 70. sünnipäeva tähistanud Salme Teatri (omaaegse Tombi nimelise rahvateatri) kasvandikud. Koos nendega on Salme Teatris mänginud ja hiljem elukutselise näitleja tee valinud Kärt Tomingas, Anne Reemann, Liina Tennosaar, Kristo Viiding, Jim Ashilevi, Mart Koldits, Tõnu Lensment, Marilyn Jurman, Viiu Härm, aga ka kadunud Lembit Ulfsak ja Kalju Komissarov.

Salme Teatri suure sünnipäeva juhatas sisse koos Eesti Harrastusteatrite Liiduga korraldatud mõttekoda „Kuhu lähed, harrastusteater?“ Teatriharrastuse teemalisi mõtteid ja tulevikuvisioone arutleti teemadel „Harrastusteater kui repertuaariteater“, „Teater kui eluviis“ ja „Harrastusteater aastal 2050“. „Teatritegemise kõige olulisem põhjus on kuulumine kogukonda, kus saad olla sina ise – koos teistega, kellega moodustad MEIE," ütles mõttekojas ühe paneeli juht, endine salmekas, näitleja ja kirjanik Jim Ashilevi. „Harrastusteater kui rahvakultuurivorm on oluline alus nii selleks, et ühel rahvusriigil oleksid tervemad ja seega ka tootlikumad kodanikud, kui ka kutselise kultuuri olemasoluks. Seda näitab meie teatrist välja kasvanud näitlejaskonna väärikas nimekiri,“ sõnas Salme Teatri peanäitejuht Kristjan Arunurm ning lisas, et erinevatel elualadel tegutsevad tublid inimesed ei pea tingimata