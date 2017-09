Kell on tiksunud 45 minutit üle kesköö, kui Sugari ööklubis tuleb lavale oma soolobändi kitarrist ja solist Tanel Padar koos trummar Kaspar Kalluste, klahvpillimängija Tarvi Kulli ja basskitarristi Siim Usinaga. Rahva ette tuuakse laulud nii uuemast repertuaarist kui ka The Suni ajal tehtud paladest.

„Oleme terve suve väga palju tööd teinud ja vaeva näinud, et vanadele hittidele uued kuued välja mõelda ja uusi lugusid kirjutada ning õppida,” ütleb Tanel Padar. Ta andis reedel Pärnu ööklubis Sugar esimese avaliku kontserdi. “Ju see kohtumine uues rüüs vanade lauludega hämmastas inimesi.“

Heas tujus Tanel kostab pärast esinemist Õhtulehele, et jäi kontserdiga rahule. „Oli väga tore! Oli näha, et rahvas sai kohtuda nii vana ja tuttava kui ka uue Tanel Padariga,“ lausub trummar Kaspar Kalluste.

Vanadele hittidele anti uus kõla sellepärast, et bänd ei tahtnud neid enam vanaviisi mängida. „Kõigepealt salvestasime neid proovikas ja mõtlesime välja, kuidas vormid ja seaded võiksid olla. Sealt edasi hakkasime täiustama,“ ütleb Kaspar. „Fänne on kasvatatud mitu põlvkonda ja nüüd on aeg koos nendega edasi areneda,“ selgitab Tanel. Ta tunnistab, et laulude uutmoodi mängimisega peab veel harjuma. „Mul oli vaja proove ennekõike seetõttu teha, et lihasmälus ja lihtsalt mälus on need lood kas kiirema või aeglasema tempoga ja see kõik mõjutab. Oled harjunud ühtmoodi tegema ja pead seega ümber õppima.“

Tanel Padar tunnistab, et õppida oli palju, sest kui oled harjunud lugusid tuhandeid kordi ühtmoodi mängima, pole sugugi lihtne ümber harjuda. (Martin Ahven)

Kõik tunnevad end mõnusalt

Mille järgi Tanel sooloprojekti bändi kokku pani? „Alguses mõtlesin, et võtan ainult ilusad mehed, aga siis vaatasin, et ainult kahekesi Tarviga pole mõtet laval mängida ja peab vist paar andekat ka punti võtma,“ räägib Tanel naerupahvakute saatel. Siis tulidki kampa Siim ja Kaspar. Tegelikult tekkis mõte koos bändi teha juba aasta tagasi, kuid tehti koostööd Vallatute Vestide projektis. „Mul on hea meel, et poisid ettepaneku vastu võtsid. Ei taha neid alt vedada. Tahan olla nende vanem vend, et nad minu üle uhkust tunneksid.“

Siimu sõnul pole ta ammu enne kontserti sellist ärevust tundnud nagu Pärnus: „Seda pigem heas mõttes. Olime täiesti valmis, aga kui intro peale läks, siis jäi kõik nagu korraks seisma,“ tunnistab basskitarrist. Kui esimene noot sai aga tõmmatud, oli hea tunne ja sõu tuli äge. Bänd ei karda, et nad ei lähe publikule peale, sest energia on hea ja kõik tunnevad end mõnusalt: „Miks see ei peaks toimima? Andsime endast kõik, et laulud kõlaksid värskelt ja vingelt ning nüüd on inimestel õige aeg selle kõigega harjuda. Palju õnne meile kõigile!“ ütleb Kaspar heatujuliselt.