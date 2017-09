Linnahalli fassaadile joonistatud grafiti on tekitanud palju eriarvamusi inimeste seas. Nüüd on sõna sekka öelnud ka Linnahalli arhitekt Raine Karp, kelle sõnul on grafiti parim hetkene lahendus.

Avaldame arvamuse muutmata kujul:

„Linnahalli ahritektina arvan, et Silver Seeblumi ja kogu Pirados Stuudio kunstnike äsja fassaadile maalitud teos on palju parem ajutine lahendus, kui eelnevalt halvasti säilitatud ja täissoditud välimusega hoone välispind seda oli. Kogu fassaad on niikuinii juba praeguseks täies ulatuses amortiseerunud ning tuleb renoveerimise käigus kogu mahus välja vahetada.