Täna on vanavanemate päev ja seda tähistas ka saade "Hommik Anuga", kus oma soovitusi jagasid mitmed vanavanemad, kellest mitu rõhutas, et Eestis on noori vaja ja ära tasub käia vaid ajutiselt.

78aastane Ott jagas noortele soovitusi õppida. "Õppige, käige ringi, õppige ka seal, aga peaasi, tulge tagasi, sest meid ei ole Eestimaal liiga palju," märkis Ott ERRi vahendusel.

73aastane Johannes lisas, et kodutunnet ei tasu minna välismaale otsima.