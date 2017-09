Poliitiline välireklaam on keelatud alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast ehk 11. septembrist, valimistoimingute tähtaegases on valimisteenistus sätestanud, et kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse hiljemalt 13. septembril.

Aktiivse valimisagitatsiooni keelu ajal on vastavalt seadusele keelatud üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku, valimisliidu või valimisliidu nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam, teatab ERRi uudisportaal.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) selgitab, et poliitilise välireklaamina ei käsitleta õhupallide, meenete, sõnumite, sümboolika, lendlehtede jagamist ning välireklaamplakateid, mis on erakonna värvides, kuid neil puudub seos valimistega. Pole ka keelatud välireklaamid erakonna või valimisliidu liikmega, kes käesolevatel valimistel ei kandideeri.

Politsei ei hinda poliitilise välireklaamina erakonna või valimisliidu nime, logo või sümboolikat valimisliidu või erakonna kasutuses oleval sõidukil, kui see on sõidukile kantud varasemalt ning puudub seos käesolevate valimistega, näiteks erakonna kasutuses oleval sõidukil on erakonna nimetus.

Ilmselgelt on seos käesolevate valimistega, kui sõidukile on kantud nendel valimistel ülesseatud tunnuslause, kandidaadi number või üleskutse valida kellegi kasuks, on politsei seisukoht.