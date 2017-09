Täna on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev, mis juhib tähelepanu sellele, et enesetappe on võimalik vältida. Tallinnas Stroomi rannas toimus ennetuspäeva raames aktsioon eelmisel aastal Eestis suitsiidi teinud inimeste meenutuseks.

„Eesti statistika on maailma keskmisest veidi nukram. Kui ülemaailmselt on aastas 100 000 inimese kohta 11,4 enesetappu, siis meil 14,1,“ ütles Oidermaa.

Stroomi rannas toimunud üritusel asetati rannaliivale 183 paari kingi mullu vabatahtlikult elust lahkunud Eesti inimeste meenutuseks ja kingade juurde seati üles lausekatked, millega oleks võinud nende inimeste poole pöörduda.

„Enamasti on suitsiidikatsele eelnenud pikaajaline vaimse tervise halvenemine, sageli depressioon, mis on jäänud õigel ajal ravita. Oluline on olla olemas, võtta ohumärke tõsiselt ning aidata inimesel leida abi. Teema on väga raske, seepärast saab esmase abi saamiseks pöörduda ka tasuta peaasi.ee e-nõustaja poole,“ ütles Oidermaa.