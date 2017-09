Peaminister Jüri Ratas tänab esmaspäeval Stenbocki majas esimesi ettevõtjaid, kes on rahaliselt toetanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga seotud projektide õnnestumist.



"Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi ühine pidu. Sünnipäevaks valmistumisel on olnud keskseks kujundiks Eestile kingituste tegemine," ütles peaminister Ratas. "Paljudel puhkudel on kogukondadel olnud hea idee, kuid jõust on jäänud puudu. Kuigi juubeliaasta on alles ees, on juba esimesed ettevõtjad pannud headele mõtetele õla alla ja väärivad seepärast igakülgset tunnustust."



Ratase sõnul loovad ettevõtjate toetatud positiivsed algatused järgmiseks sajaks aastaks tugevat ja sidusat Eestit. "Seepärast kutsun üles ka teisi ettevõtjaid eeskuju järgima. See tugi on väga oodatud ja hinnatud," ütles ta.



Ettevõtjad saavad EV100 raames luua uusi algatusi või toetada juba olemasolevaid. Hetkeseisuga on EV100 projekte toetanud mõnikümmend ettevõtjat ning kümned koostööprojektid on ettevalmistamisel. Lisainfot EV100 puhul plaanitavate kingituste, sündmuste ja projektide kohta saab aadressil www.ev100.ee.