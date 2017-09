Tasub rohkem enda tervise peale mõelda. Ära peta end – vaata üle oma harjumused, analüüsi seda, mismoodi igapäevaselt tegutsed. Enese eest hoolitsemine on kõige tähtsam!

Kaksikud

Pole mõtet uusi asju alustada ja liigselt rabeleda. Leia viise, kuidas vabaneda sisemisest rahutusest, kuidas täielikult lõdvestuda ja meelt rahustada.

Vähk

Lase ajal voolata, puhka, lepi olukorraga. Kõik ei ole sinu võimuses, palju sõltub ka teiste inimeste otsustest. Ära põe asjade pärast, mida sa nagunii muuta ei saa.

Lõvi

Teised võivad sulle teha ettepanekuid ja avaldada arvamust, ent sa ei pea neid kuulda võtma. Enda elus toimuva üle tuleb sul enesel otsustada.

Neitsi

Sul tuleb mõelda ennekõike iseendale, alles seejärel teistele. Kui keegi sinult liiga palju saada tahab, siis on probleem temas. Sa ei pea teiste eest asju otsustama ja ära tegema.

Kaalud

Üksinda tegutsedes kipud olema ebakindel. Kui kogu vastutus on sinu õlgadel, tundub see liiga raske koormana. Sul on vaja teistega jagada nii muresid, rõõme kui ka vastutust.

Skorpion

Sa tahad ennast proovile panna, teistega konkureerida. Kindlustunde saavutad end kaaslastega võrreldes ja tõestades, et mingis valdkonnas oled nendest tugevam ja targem.

Ambur

Päris põnev on suhelda inimestega, kellel on teistsugune taust ja arusaamine maailma asjust. Ära ainult hakka võõrast inimest liiga kiiresti liiga palju usaldama.

Kaljukits

Toimunud on paljugi, nüüd saad sündmustele tagasivaatava pilgu heita ja kõike analüüsida. Taipad, mida sul on õppida, mis on sinu jaoks positiivselt muutunud.

Veevalaja

Kellegi käitumine võib sind hetkeks rivist välja lüüa. Pead endale aru andma, et teised ei ole kohustatud tegutsema sinu ootuste kohaselt, neil on enda elu.

Kalad