Oled energiline ja teotahteline. Ehkki on puhkepäev, tahad midagi asjalikku ära teha, oled valmis ette võtma töid, mis nõuavad kas suurt vaimset või füüsilist pingutust.

Kaksikud

Tegutsed selle nimel, et kodust elu paremaks muuta, midagi parandada või ümber korraldada. Ent pereliikmetega võib vaidluseks kiskuda – nemad näevad asju sinust erinevalt.

Vähk

Oled aktiivne ja tegus, ehk aga ka liigselt kiirustav. Kui kuhugi sõidad, varu liikluses kannatust ja ettevaatust. Sul võib olla kihk kiirust ületada, ära anna sellele järele!

Lõvi

Küllap oled ametis raha- ja äriasjade planeerimise või hoogsa korraldamisega. Nädalavahetus võib pakkuda võimalust mingi üritusega seoses kopsakas summa teenida.

Neitsi

Merkuuri ja Marsi ühendus annab hästi palju vaimset energiat. On hea päev intensiivse mõttetöö tegemiseks või osalemiseks koolitusel. Oled vastuvõtlik uuele infole.

Kaalud

Lähtud oma tegevuses väga palju nendest tõekspidamistest, mida on sulle juba lapsepõlves sisendatud. Ideede ja arvamuste pinnal võid kellegagi kergesti tülli pöörata.

Skorpion

Suhtlus sõpradega on aktiivne, mõttevahetus elav. Kipud kergesti hoogu minema ja vaidlusse sattuma, ehk tahad oma arvamust teistele lausa toore jõuga peale suruda.

Ambur

Sinuni võib jõuda oluline info, mis meelerahu viib ja mõttetegevuse välgukiirusel tööle paneb. Kui tahad midagi saavutada, siis väljendad end õige jõuliselt ja otsekoheselt.

Kaljukits

Vajad põnevust ja uudsust, tahad tunda närvikõdi ja piire katsetada. On hea aeg uute paikade avastamiseks või oma teadmiste proovile panekuks mingis mõttemängus.

Veevalaja

Võimalik, et mingid kaua aega vaevanud, minevikust pärinevad probleemid annab nüüd lõplikult lahendada. See protsess võib olla valuline, ent tervenemine on tõhus.

Kalad