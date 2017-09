Jäär Tänane päev on kui loodud armuasjade ajamiseks! Võta kindlasti aega kallimaga jaoks, mine temaga koos lõbusale üritusele. Kui oled üksi, on lootust endale hea kaaslane leida. Sõnn

Tööd on mõnus teha, sest sul on nii vahvad kaaslased. Õhkkond on mõnus ja rõõmuküllane. Võimalik, et kellegagi kolleegidest hakkab susisema armusuhe.

Kaksikud Tahad olla inimeste keskel, oled rõõmsameelne ja suhtlusaldis. On hea aeg hobidega tegelemiseks, aga ka vastassooga kontaktide loomiseks. Õhtul tasub peole minna. Vähk Aeg sobib selleks, et vanema põlvkonna sugulastega rahaasjadest rääkida, neilt laenu või toetust küsida. Võimalik, et nad on sinu suhtes lausa ootamatult heldekäelised. Lõvi Veenuse ja Jupiteri sekstiil loob meeldiva ja lõbusa meeleolu. Tahad seltskonnas tähelepanu keskpunktis olla ja nalja visata. Sul võib ootamatult vedada, näiteks õnnemängus. Neitsi Rahalises plaanis soodne aeg. Ehk annab äritegevust laiendada, kasutades selleks vanu häid, läbiproovitud meetodeid. Keegi tegelane minevikus võib sind paljugi aidata. Kaalud Ideaalne aeg selleks, et sõpradega kokku saada ja lõbusalt aega veeta. Lihtne on mured unustada ja elust rõõmu tunda. Uute seltskondlike suhete loomine õnnestub justkui iseenesest. Skorpion Tööl võib reedesel päeval pisut eriline, lõbusam meeleolu valitseda. On hea aeg selleks, et koos kolleegidega midagi vahvat ette võtta, mitteametlikus miljöös koos olla. Ambur Pigem elu nautimiseks kui kohustuste täitmiseks sobiv aeg. Kui pead töiseid koosolekuid pidama, võiks see kõige paremini õnnestuda väljasõiduseminari vormis. Kaljukits Tööl tasub rahaasju arutada ja planeerida. Kui ajad kellegagi koos äri, leiad partneriga kergesti ühise keele. Ehk õnnestub kasumlik tehing ette võtta. Veevalaja Armusuhete vallas võivad toimuda kiired ja põnevad muudatused. Sul on lihtne vastassoolistele silma jääda, võluda just seda inimest, kes sulle väga meeldib. Kalad