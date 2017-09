Kui oled lapsevanem, siis pühenda tänane päev võimalikult suures osas oma järeltulijatega tegelemisele. Sul on neile mõndagi õpetada, mis on elus toimetulekuks vajalik.

Kaksikud

Väga hea päev armusuhete arendamiseks. Sa oskad valida õige lähenemisviisi ja mõõduka tempo selleks, et armastatud inimese usaldust võita ja suhet tugevdada.

Vähk

Tee tööd pühendunult ja sihikindlalt. See peaks täna suurepäraselt õnnestuma, sest ka väikesed kordaminekud annavad sulle tegutsemistahet ja julgust juurde.

Lõvi

Veenuse ja Saturni trigoon loob rahuliku ja tasakaaluka olemise. Püsid tööd tehes graafikus ja leiad aega ka hobide jaoks. Kui täna algab uus suhe, kujuneb see pikaajaliseks.

Neitsi

Hommikul võib töine õhkkond ärev olla, inimesed on ehk närvilised. Päeva peale olukord stabiliseerub. Hea päev pereliikmetega minevikuprobleemide selgeks rääkimiseks.

Kaalud

Koostöö sujub meeldivas õhkkonnas, rahulikult ja mõistuspäraselt. Inimesed on asjalikud ning valmis enne otsuste tegemist kõik põhjalikult läbi arutama.

Skorpion

Töiste ja ärialaste läbirääkimiste pidamiseks väga hea päev. Suudad oma põhimõtteid aeglaselt ja põhjalikult selgitada, sinu sõnum jõuab teise osapooleni.

Ambur

Võiksid minna koolitusele või iseseivalt midagi harivat lugeda. Praegu saadud teadmised jäävad kauaks meelde, nende abil saad sa tulevikus praktilist kasu.

Kaljukits

Tasub meenutada minevikus toimunut. See, mida oled juba läbi elanud, annab sulle kindlustunde ning sisemise rahu. Kui on murekohti, annab need lahendada.

Veevalaja

Nii sõprade kui armsama seltsis tunned end turvaliselt ja kaitstult. Kui sul on kellegagi arusaamatusi olnud, on väga hea aeg selleks, et need rahumeelselt selgeks rääkida.

Kalad