Võimalik, et tööl tekib uusi võimalusi. Ehk ei pea sa ise selle nimel pingutamagi – pakkumine võib tulla teiste poolt, kes on su tublidust ja pühendumust märganud.

Kaksikud

Võid tunda mõningast väsimust ja tujutust. Sel juhul ei ole mõtet toore tahtejõu najal hambad ristis edasi pingutada, vaid võtta veidikeseks aeg maha ja endale rohkem puhkehetki lubada.

Vähk

Küllap on tegevusvabadust nüüd rohkem. Kui oled tõestanud, et oled tubli ja saad hakkama, siis sind usaldatakse. Kui oled kimbatuses, ära pelga abi küsida.

Lõvi

Tähtis on töö- ja puhkeaeg tasakaalus hoida. Liigselt punnitades väsitad end juba nädala algul väga ära. Tuleb arvestada, et sul on jõudu vaja ka järgnevatel päevadel.

Neitsi

Võimalik, et sul tuleb täna välismaalastega asju ajada. Pole mõtet pabistada oma keeleoskuse pärast. Kui rahulikult võtad, tuleb võõrkeeles suhtlemine hästi välja.

Kaalud

Ehkki keegi kõrvalseisjaist võib teha kriitilisi märkusi, ei ärrita need sind liigselt. Saad aru, milline kriitika on asjakohane, mis aga tühipaljas lahmimine.

Skorpion

Päris plaanipäraselt asjad ilmselt ei kulge. Sul tuleb olla valmis kiiresti reageerima. Kui asjaolud muutuvad, tuleb ka plaanid käigu pealt ümber teha.

Ambur

Läbirääkimiste pidamisel ja kokkulepete sõlmimisel väldi rutakust ja pealiskaudsust. Olulised faktid ei tohi mingil juhul kahe silma vahele jääda, kontrolli kõik hoolikalt üle!

Kaljukits

Küllap kulub jõud ja aeg peamiselt töisele eneseteostusele. Juhul, kui pead päev läbi arvuti taga istuma, vajad õhtul kindlasti võimalust trenni teha või jalutama minna.

Veevalaja

Vajad toimetusterohkesse päeva natuke vaheldust ja vaimset virgutust. Võiksid näiteks kultuuriüritust külastada, kinno minna või raamatut lugeda.

Kalad