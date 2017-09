Heina tänaval täna võistlust vaadanud Õhtulehe reporter ütles, et raja ääres oli autojuht, kes tahtis Ristiku poole keerata, kuid ei lubatud. "Talle öeldi, et Koplist saab välja. Sõitis sinna, tuli tagasi: Koplist öeldi, et Heina poolt saab välja. G4Si jopega valvanud mees kehitas ka õlgu. Jooks.ee lehel aga kirjas, et turvad vaatavad vastavalt olukorrale kohalike elanike puhul. Viimane jooksja oli juba ammu eskordiga mööda läinud."

Torm suhtlusvõrgustikus

Eriti teravaks läks keskustelu Pelgulinna ja Kalamaja elanike suhtlusvõrgustiku gruppides.

"Hr Põhja-Tallinna linnaosa vanem! Kas te olete mõelnud Kalamaja elanike peale, kui andsite "dobroo" tänavate kinni panemiseks??? Jooksu korraldajate esindajad isegi ei oska juhendada kuhu sõita. See on täielik "bläck" teie poolt....sporti ikka tehakse selleks mõeldud kohas, mitte linnaosas, kus nii liiklusega kui ka parkimisega on ammu kõik per..s. Kena päeva!" on Kopli Neeme eramajade asumi elanik nördinud.

"Vahet ei ole kelle päev on, autoga liikumise võimalus peab jääma, kasvõi kusagilt ümbersõites. Osa inimesi käivad nädalavahetusel ka tööl ja vajavad selleks autoga sõitmist," on inimese õigustatud pahameel.

"Kui poleks vanavanemate päev, siis meie ei viriseks. Kuid inimestel tõesti on vaja autoga liikuda, põhjusi on erinevaid. Üks võimalus selleks oleks pidanud olema jäetud küll," nõustub teine kirjutaja.

On ka lõbusas tujus postitajaid: "Pole varem saanud keset Niine tänavat kell 9 kõndida, mõnus vaikus välja arvatud mõned ekslejad autodega."

"Mul oli eile sama tunne, kui üks vanahärra eksles Meritonis naistepesuruumis :)"

"Küsimus on selles, et tervet asumit ei saa ära lõigata! Vähemalt 1 tee peaks lahti olema. Mis siis, kui kellelgi on kiirabi vaja vms? Kesklinna saab jah jala, aga suure kohvriga lennujaama? Maale kartuleid võtma? On palju kohti, kuhu jala ei saa ja elu ei peaks maratoni pärast seisma jääma. Kindlasti saaks teekonda ka nii orgunnida, et üks tee oleks lahti! Veidi rohkem tuleks läbi mõelda sellised asjad lihtsalt..." kirjutab üks kasutaja.