Roheliste parkimiskohtade loomise mõte oli kaubanduskeskuse turundusjuhi sõnul juhtida inimeste tähelepanu keskkonnasõbralikule mõtteviisile ja võimalustele olla nii-öelda roheline. Lisaks oli see üks kriteeriumitest, saamaks keskkonnasõbraliku ehitise LEED sertifikaati. Kokku on Rocca al Mare kaubanduskeskuse juures parkimiskohti 1300. Neist 74 on rohelised.

Sellest ideest läksid pöördesse ilmselt ka uudse Barking äpp loojad ning näitasid kuidas on võimalik soodsalt ja nutikalt parkida nii-öelda rohelistel parkimiskohtadel. Pole paha! Laitke maha või tehke järele!

Sellist mugavat parkimist on muuseas soovitanud paljudele oma sõpradele ka näosaate viimase hooaja võitja Kalle Sepp.

"Elu on seiklus. Olen tihti autoga liikvel ning on vajadus oma auto kuhugi ära parkida. On väga põnev avada oma telefoniga mõni täiesti võõras hoov ning avastada kui mugav seal parkida on," kiidab Kalle nn Barkingut. "Veel lahedam on, et neid parklaid on juba päris palju ehk siis Barkige rahvas!"