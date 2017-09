Riigikogu väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb neli päeva kestval NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Korea Vabariigis, kus kõne all on regiooni julgeolekukeskkond.

Mihkelsoni sõnul pöörab NATO Parlamentaarne Assamblee teravdatud tähelepanu julgeoleku dünaamikale Ida-Aasias, sest sellel on vahetu globaalne mõju. Tema sõnul pole kahtlust, et Põhja-Korea raketi- ja tuumakatsetused vaid kruvivad pingeid Korea poolsaarel ning lähemas tulevikus võib olukord veelgi teravneda.

"Korea poolsaarel on ristunud mitme suurriigi huvid, kes samal ajal pole just parimates omavahelistes suhetes. See omakorda muudab keerulisemaks toimiva surve avaldamise Põhja-Koreale. Kuigi õhus on ka jutud võimalikest sõjalistest survemeetmetest, tooks igasugune ennetuslöök suure tõenäosusega kaasa katastroofilised tagajärjed," ütles Mihkelson sõidu eel.

Väljasõiduistungil on kõne all Seouli ja Pyongyangi vaheliste läbirääkimiste väljavaated, Korea suhted Jaapani, Hiina Rahvavabariigi ja Venemaaga. Lõuna-Korea annab NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee liikmetele ülevaate oma relvajõudude ümberkujundamisest. Delegatsioon külastab ka demilitariseeritud tsooni. Samuti käsitletakse Korea Vabariigi ja NATO liitlaste julgeolekukoostöö võimalusi ning julgeolekukoostöö arengut Ameerika Ühendriikidega.